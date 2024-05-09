У Раді зареєстровали постанову про звільнення Кубракова — готують відставку ще одного міністра

Олександр Кубраков. Фото: Facebook

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова. Він обіймає посаду віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідна постанова з'явилася на сайті ВРУ у четвер, 9 травня.

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"Проєкт Постанови про звільнення Кубракова О.М. з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", — йдеться у повідомленні.

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Можливе звільнення Сольського

До слова, перед цим народний депутат Ярослав Железняк анонсував звільнення двох міністрів. Йдеться про Олександра Кубракова та Миколу Сольського.

Другий, як відомо, обіймав посаду міністра аграрної політики. Однак, 25 квітня подав у відставку через корупційну справу із заволодіння державною землею.

"Сьогодні буде два звільнення. Є заява Міністра агарної політики Миколи Сольского. Її має зранку розглядати профільний Комітет і потім зала. Буде відставка з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова", — написав Железняк, говорячи про кадрові зміни.

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Нагадаємо, незодавно НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Згодом Микола Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею та заявив, що це було ще до політичної карʼєри.

Згодом ВАКС обрав запобіжний захід Сольському у вигляді тримання під вартою. Однак за міністра внесли заставу в понад 75 млн гривень.