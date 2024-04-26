За міністра Сольського внесли заставу в понад 75 млн гривень

Микола Сольський. Фото: REUTERS

Міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського звільнили з-під варти. За нього було внесено заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень.

Про це повідомив адвоката Сольського Назар Кульчицький виданню передає Суспільне у п'ятницю, 26 квітня.

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Тепер Микола Сольський має зобов'язання виконувати вимоги детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), слідчого чи суду, не залишати міста Києва, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здавати на зберігання паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет. Крім того, міністру заборонено спілкуватися зі своїм заступником.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн.

До цього Микола Сольський подав заяву щодо відставки з посади міністра агрополітики. Парламент розгляне її на найближчому засіданні. Коментуючи бажання піти у відставку, він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.