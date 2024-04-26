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За министра Сольского внесли залог более чем в 75 млн гривен

26 апреля 2024 13:05
обновлено: 13:14
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
За министра Сольского внесли залог более чем в 75 млн гривен
Николай Сольский. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского освободили из-под стражи. За него был внесен залог в размере 75,7 миллиона гривен.

Об этом сообщил адвокат Сольского Назар Кульчицкий изданию Суспільне в пятницу, 26 апреля.

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Теперь Николай Сольский обязан выполнять требования детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), следователя или суда, не покидать города Киева, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, сдавать на хранение паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет. Кроме того, министру запрещено общаться со своим замом.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому в виде содержания под стражей. Его подозревают в завладении государственной землей на 291 млн. грн.

До этого Николай Сольский подал заявление об отставке с должности министра агрополитики. Парламент рассмотрит ее на ближайшем заседании. Комментируя желание уйти в отставку, он объяснил, что в этой ситуации считает такое решение верным.

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Николай Сольский
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