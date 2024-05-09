В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Кубракова — готовят отставку еще одного министра

Александр Кубраков. Фото: Facebook

В Верховной Радеа зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова. Он занимает должность вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Соответствующее постановление появилось на сайте ВРУ в четверг, 9 мая.

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"Проект Постановления об увольнении Кубракова А.М. с должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины — Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

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Возможное увольнение Сольского

К слову, перед этим народный депутат Ярослав Железняк анонсировал увольнение двух министров. Речь идет об Александре Кубракове и Николае Сольском.

Второй, как известно, занимал должность министра аграрной политики. Однако 25 апреля подал в отставку из-за коррупционного дела по завладению государственной землей.

"Сегодня будет два увольнения. Есть заявление Министра агарной политики Николая Сольского. Ее должно утром рассматривать профильный Комитет и затем зал. Будет отставка с должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова", — написал Железняк, говоря о кадровых изменениях.

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Напомним, недавно НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Впоследствии Николай Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей и заявил, что это было еще до политической карьеры.

Впоследствии ВАКС избрал меру пресечения Сольскому в виде содержания под стражей. Однако при министре внесли залог более чем в 75 млн гривен.