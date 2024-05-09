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У Раді проголосували за звільнення міністра Кубракова

9 травня 2024 10:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Раді проголосували за звільнення міністра Кубракова
Засідання парламенту. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Верховній Раді підтримали звільнення віце-премʼєра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. "ЗА" проголосували 272 народні депутати. 

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. 

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"Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. ЗА — 272", — написав Железняк, говорячи про звільнення Кубракова. 

Він додав, що сам Кубраков на засідання Верховної Ради не з'явився. До того ж не був присутній і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Наразі, за словами Железняка, не відомо, хто обійме посаду замість Кубракова. 

Звільнення Кубракова
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк
чому звільнили Кубракова
Скриншот
хто буде замість Кубракова
Скриншот

 

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова — віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Також була анонсована відставка міністра Миколи Сольського. 

Згодом Олександр Кубраков відреагував на інформацію про своє звільнення.

Олександр Кубраков
українці
Україна
політики
кадрові зміни
відставка

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