У Раді проголосували за звільнення міністра Кубракова

Засідання парламенту. Фото: УНІАН

У Верховній Раді підтримали звільнення віце-премʼєра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. "ЗА" проголосували 272 народні депутати.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

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"Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. ЗА — 272", — написав Железняк, говорячи про звільнення Кубракова.

Він додав, що сам Кубраков на засідання Верховної Ради не з'явився. До того ж не був присутній і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі, за словами Железняка, не відомо, хто обійме посаду замість Кубракова.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова — віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Також була анонсована відставка міністра Миколи Сольського.

Згодом Олександр Кубраков відреагував на інформацію про своє звільнення.