В Раде проголосовали за увольнение министра Кубракова

Заседание парламента. Фото: УНИАН

В Верховной Раде поддержали увольнение вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. "ЗА" проголосовали 272 народных депутата.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

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"Парламент уволил Александра Кубракова с должности должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. ЗА — 272", — написал Железняк, говоря об увольнении Кубракова.

Он добавил, что сам Кубраков на заседание Верховной Рады не явился. К тому же не присутствовал и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Железняка, неизвестно, кто вступит в должность вместо Кубракова.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Скриншот

Скриншот

Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова — вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Также была анонсирована отставка министра Николая Сольского.

Впоследствии Александр Кубраков отреагировал на информацию о своем увольнении.