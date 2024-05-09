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В Раде проголосовали за увольнение министра Кубракова

9 мая 2024 10:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Раде проголосовали за увольнение министра Кубракова
Заседание парламента. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Верховной Раде поддержали увольнение вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. "ЗА" проголосовали 272 народных депутата.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

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Увольнение министра Кубракова

"Парламент уволил Александра Кубракова с должности должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. ЗА — 272", — написал Железняк, говоря об увольнении Кубракова.

Он добавил, что сам Кубраков на заседание Верховной Рады не явился. К тому же не присутствовал и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Железняка, неизвестно, кто вступит в должность вместо Кубракова.

Увольнение Кубракова
Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк
почему уволили Кубракова
Скриншот
кто будет вместо Кубракова
Скриншот

 

Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова — вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Также была анонсирована отставка министра Николая Сольского.

Впоследствии Александр Кубраков отреагировал на информацию о своем увольнении.

Александр Кубраков
украинцы
Украина
политики
кадровые изменения
отставка

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