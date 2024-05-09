В Раде проголосовали за увольнение министра Кубракова
В Верховной Раде поддержали увольнение вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. "ЗА" проголосовали 272 народных депутата.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Увольнение министра Кубракова
"Парламент уволил Александра Кубракова с должности должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. ЗА — 272", — написал Железняк, говоря об увольнении Кубракова.
Он добавил, что сам Кубраков на заседание Верховной Рады не явился. К тому же не присутствовал и премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Железняка, неизвестно, кто вступит в должность вместо Кубракова.
Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова — вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Также была анонсирована отставка министра Николая Сольского.
Впоследствии Александр Кубраков отреагировал на информацию о своем увольнении.
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