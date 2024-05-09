Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии — о чем говорили

Беседа Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня Европы, в четверг, 9 мая, провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили подготовку к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии.

Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram.

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Как отметил Зеленский, в Саммите также примут страны Глобального юга.

"Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, привлечение к участию в нем наибольшего количества стран, в том числе представителей Глобального Юга. Спасибо за подтверждение участия в Саммите мира. Ценим то, что Европа и Европейский Союз вместе с Украиной", — пишет глава государства.

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Напомним, сегодня в честь празднования Дня Европы, 9 мая, Владимир Зеленский принял в Киеве главу Европарламента Роберту Мецолу.

Во время совместного брифинга с европейским чиновником глава государства заявил, что российский президент Владимир Путин находится в "информационном аквариуме" и не намерен останавливаться, тогда как украинцы только защищаются, а также объяснил, как Украина может остановить наступление России на фронте.

В то же время, в своем заявлении в честь праздника, глава государства подчеркнул, что сила Европы в добровольном единении людей и ценностей.