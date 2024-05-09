Зеленський розповів про плани Путіна щодо України та Заходу

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Очільник Кремля Володимир Путін перебуває в "інформаційному акваріумі" й не має наміру зупинятися. А єдиним завданням українців залишається захищати свою Батьківщину.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою в четвер, 9 травня.

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"Ми повинні захистити Україну. Це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Він у цьому інформаційному акваріумі, в цьому збудованому його спецслужбами світі, він живе в ньому", — сказав Президент.

Зеленський зазначив, що іноді деякі представники різних країн підтверджують, що санкції не такі потужні, знаходять формати, як їх обходити, і навіть приходять на інаугурацію людини, яка пограбувала і забрала життя українців.

"Ми боремося за всю Україну, ми є частиною Європи, тому ми боремося за себе і за Європу", — сказав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, відзначається День Європи. На честь свята до Києва з візитом прибула глава Європарламенту Роберта Мецола. Раніше Зеленський зробив заяву з приводу Дня Європи.

Як відомо, російські загарбники готують наступ на фронті протягом травня-червня цього року. Водночас українська сторона продовжує будувати фортифікаційні споруди для допоміжного стримування ворога.