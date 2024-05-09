Зеленский рассказал о планах Путина по Украине и Западу

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Глава Кремля Владимир Путин находится в "информационном аквариуме" и не намерен останавливаться. А единственной задачей украинцев остается защищать свою Родину.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Президентом Европейского парламента Робертой Мецолой в четверг, 9 мая.

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"Мы должны защитить Украину. Это наше будущее и независимость. Путин не собирается останавливаться. Он в этом информационном аквариуме, в этом построенном его спецслужбами мире, он живет в нем", — сказал Президент.

Зеленский отметил, что иногда некоторые представители разных стран подтверждают, что санкции не так мощны, находят форматы, как их обходить, и даже приходят на инаугурацию человека, который ограбил и унес жизни украинцев.

"Мы боремся за всю Украину, мы являемся частью Европы, поэтому мы боремся за себя и за Европу", — сказал глава государства.

Напомним, сегодня, 9 мая, отмечается День Европы. В честь праздника в Киев с визитом прибыла глава Европарламента Роберта Мецола. Ранее Зеленский сделал заявление по случаю Дня Европы.

Как известно, российские захватчики готовят наступление на фронте в течение мая-июня этого года. В то же время украинская сторона продолжает строить фортификационные сооружения для вспомогательного сдерживания врага.