Блінкен заявив, що Путін провалив свій план стерти Україну з карти світу

Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив на тому, що ситуація в Україні об'єднала багато країн, не лише в Європі, але й поза її межами. Це стало можливим завдяки тому, що країни визнали не лише агресію проти України, але й порушення основних принципів міжнародної системи.

Про це Ентоні Блінкен заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді в понеділок, 29 квітня.

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Плани Кремля не збулися

Блінкен підкреслив, що в разі безкарності у відповідь на такі виклики потенційні агресори можуть звернути увагу, що може спричинити збільшення конфліктів у світі. Він відзначив також мужність українських захисників, які відбили агресію, та зазначив, що це продовжує бути постійними зусиллями та боротьбою.

"Коаліція допомогла неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба", — сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що для України є план, який допоможе їй досягти успіху з часом. Цей план передбачає створення сильної країни в усіх аспектах: військовому, економічному та демократичному.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Також ми розповідали, Блінкен зустрівся у Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомоги їй у війні проти України.