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Блинкен заявил, что Путин провалил свой план стереть Украину с карты мира

29 апреля 2024 19:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Блинкен заявил, что Путин провалил свой план стереть Украину с карты мира
Энтони Блинкен. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отметил, что война в Украине объединила многие страны, не только в Европе, но и за ее пределами. Это стало возможным благодаря тому, что страны признали не только агрессию против Украины, но и нарушение основных принципов международной системы.

Об этом Энтони Блинкен заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде в понедельник, 29 апреля.

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"Эффективно объединив многие страны, мы помогли невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба, но те планы, которые Владимир Путин имел в отношении Украины, чтобы сначала стереть ее с карты, включить в состав России, больше не существуют. Это провалилось», — заявил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что в случае безнаказанности РФ за ее террористические действия — агрессоры могут обратить внимание, что может повлечь за собой увеличение конфликтов в мире. Он отметил также мужество украинских защитников, отразивших агрессию, и отметил, что это продолжает быть постоянными усилиями и борьбой.

"Коалиция помогла невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба", — сказал Госсекретарь США.

Госсекретарь подчеркнул, что для Украины есть план, который поможет ей добиться успеха со временем. Этот план предполагает создание сильной страны по всем аспектам: военному, экономическому и демократическому.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил военную помощь нашему государству, подготовку к июльскому саммиту НАТО и взаимодействие Украины со странами-союзниками.

Также мы рассказывали, что Блинкен встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал Китай удержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины.

война
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Энтони Блинкен
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Россия

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