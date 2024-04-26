Блінкен під час зустрічі попередив Сі Цзіньпіна про необхідність утриматися від допомоги РФ

Ентоні Блінкен та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомоги їй у війні проти України.

Про це повідомляє видання Reuters у п'ятницю, 26 квітня.

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Блінкен заявив, що Китай є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, яка має вирішальне значення для виробництва боєприпасів та ракетного палива, а також інших товарів подвійного призначення, які використовуються для нарощування своєї оборонної промислової бази.

"Я знову висловив наше серйозне занепокоєння тим, що КНР постачає компоненти, які живлять жорстоку агресивну війну Росії проти України", — сказав Блінкен.

Блінкен не відповів на запитання, чи введе Вашингтон санкції через підтримку Китаєм Росії.

Під час візиту до Китаю Блінкен також висловив стурбованість щодо економічного розвитку КНР.

Як повідомлялося, Блінкен проведе зустрічі з керівництвом КНР у Шанхаї та Пекіні для обговорення широкого спектру питань, що включають двосторонні відносини, регіональні проблеми, а також війну Росії проти України.

Раніше держсекретар США розкритикував Китай за підтримку російської оборонної промисловості.