Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Держсекретар США Блінкен відвідає Китай — хоче поговорити з Сі про Україну arrow

Держсекретар США Блінкен відвідає Китай — хоче поговорити з Сі про Україну

20 квітня 2024 23:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Держсекретар США Блінкен відвідає Китай — хоче поговорити з Сі про Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує здійснити візит до Китаю. Відомо, що він буде проходити з 24 по 26 квітня.

Про це стало відомо з сайту Держдепу США у суботу, 20 квітня.

Читайте також:

Що Блінкен планує обговорювати у Китаї

Блінкен проведе зустрічі з керівництвом КНР у Шанхаї та Пекіні для обговорення широкого спектра питань, які включають двосторонні відносини, регіональні проблеми та глобальні виклики, такі як ситуація на Близькому Сході, війна Росії з Україною, проблеми транскордонного потоку та ситуацію в Південнокитайському морі.

У відомстві додали, що під час візиту Блінкен також зосередиться на прогресі у виконанні домовленостей, досягнутих президентами Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді у листопаді щодо відновлення співпраці в боротьбі з наркотрафіком, військових зв’язків, розвитку штучного інтелекту.

У Держдепі США заявили, що Блінкен підкреслить необхідність відповідального підходу до конкуренції між США та КНР навіть у сферах, де існують розбіжності між країнами.

Нагадаємо, що Блінкен розкритикував Китай за підтримку російської оборонної промисловості.

Раніше ми писали, що Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на переговори з Росією.

США
Китай
Ентоні Блінкен
Україна
Сі Цзіньпінь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться