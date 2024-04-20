Держсекретар США Блінкен відвідає Китай — хоче поговорити з Сі про Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен планує здійснити візит до Китаю. Відомо, що він буде проходити з 24 по 26 квітня.
Про це стало відомо з сайту Держдепу США у суботу, 20 квітня.
Що Блінкен планує обговорювати у Китаї
Блінкен проведе зустрічі з керівництвом КНР у Шанхаї та Пекіні для обговорення широкого спектра питань, які включають двосторонні відносини, регіональні проблеми та глобальні виклики, такі як ситуація на Близькому Сході, війна Росії з Україною, проблеми транскордонного потоку та ситуацію в Південнокитайському морі.
У відомстві додали, що під час візиту Блінкен також зосередиться на прогресі у виконанні домовленостей, досягнутих президентами Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді у листопаді щодо відновлення співпраці в боротьбі з наркотрафіком, військових зв’язків, розвитку штучного інтелекту.
У Держдепі США заявили, що Блінкен підкреслить необхідність відповідального підходу до конкуренції між США та КНР навіть у сферах, де існують розбіжності між країнами.
Нагадаємо, що Блінкен розкритикував Китай за підтримку російської оборонної промисловості.
Раніше ми писали, що Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на переговори з Росією.
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