Держсекретар США Блінкен відвідає Китай — хоче поговорити з Сі про Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує здійснити візит до Китаю. Відомо, що він буде проходити з 24 по 26 квітня.

Про це стало відомо з сайту Держдепу США у суботу, 20 квітня.

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Блінкен проведе зустрічі з керівництвом КНР у Шанхаї та Пекіні для обговорення широкого спектра питань, які включають двосторонні відносини, регіональні проблеми та глобальні виклики, такі як ситуація на Близькому Сході, війна Росії з Україною, проблеми транскордонного потоку та ситуацію в Південнокитайському морі.

У відомстві додали, що під час візиту Блінкен також зосередиться на прогресі у виконанні домовленостей, досягнутих президентами Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді у листопаді щодо відновлення співпраці в боротьбі з наркотрафіком, військових зв’язків, розвитку штучного інтелекту.

У Держдепі США заявили, що Блінкен підкреслить необхідність відповідального підходу до конкуренції між США та КНР навіть у сферах, де існують розбіжності між країнами.

Нагадаємо, що Блінкен розкритикував Китай за підтримку російської оборонної промисловості.

Раніше ми писали, що Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на переговори з Росією.