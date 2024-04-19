Блінкен розкритикував Китай за підтримку російської оборонної промисловості

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS

У своїй останній заяві, Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив критику на адресу Китаю за підтримку російської військової індустрії. Він наголосив, що така підтримка робить Пекін ключовим фактором у конфлікті Росії в Україні через постачання важливих компонентів для військового обладнання.

Про це повідомило видання REUTERS у п'ятницю, 19 квітня

Читайте також:

Співпраця РФ та Китаю

Блінкен підкреслив, що такі дії Пекіну сприяють зростанню загрози для безпеки Європи, яка є найсерйознішою з часів завершення Холодної війни.

Під час пресконференція, яка відбулася після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 на острові Капрі, Блінкен зазначив, що США чітко дали зрозуміти Китаю та іншим країнам, що вони не повинні сприяти військовим діям Росії в Україні. Він заявив, що на даний момент Китай є основним постачальником обладнання для російської оборонної промисловості, включаючи верстати, напівпровідники та інші товари подвійного призначення, які допомагають Росії підтримувати свою військову міць.

Блінкен також висловив думку, що Китай не може одночасно підтримувати дружні відносини з Європою та сприяти діям, які становлять загрозу європейській безпеці. Він підкреслив, що після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, США попередили Китай про недопустимість допомоги російським військовим силам.

Нагадаємо, що російська мідна компанія та китайські фірми торгують новими мідними рулонами, замаскованими під металобрухт, щоб уникнути податків та обійти західні санкції, накладені на Російську Федерацію за вторгнення в Україну.

Раніше ми писали, що Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на переговори з Росією.