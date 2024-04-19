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Блинкен раскритиковал Китай за поддержку российской оборонной промышленности

19 апреля 2024 20:12
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Бригадир София
редактор
Блинкен раскритиковал Китай за поддержку российской оборонной промышленности
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В своем последнем заявлении Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил критику в адрес Китая за поддержку российской военной индустрии. Он подчеркнул, что такая поддержка делает Пекин ключевым фактором в конфликте России в Украине из-за поставок важных компонентов для военного оборудования.

Об этом сообщило издание REUTERS в пятницу, 19 апреля.

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Блинкен подчеркнул, что такие действия Пекина способствуют росту угрозы безопасности Европы, которая является самой серьезной со времен завершения Холодной войны.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась после встречи министров иностранных дел стран G7 на острове Капри, Блинкен отметил, что США четко дали понять Китаю и другим странам, что они не должны способствовать военным действиям России в Украине. Он заявил, что в настоящее время Китай является основным поставщиком оборудования для российской оборонной промышленности, включая станки, полупроводники и другие товары двойного назначения, помогающие России поддерживать свою военную мощь.

Блинкен также выразил мнение, что Китай не может одновременно поддерживать дружеские отношения с Европой и способствовать действиям, представляющим угрозу европейской безопасности. Он подчеркнул, что после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года США предупредили Китай о недопустимости помощи российским военным силам.

Напомним, что российская медная компания и китайские фирмы торгуют новыми медными рулонами, замаскированными под металлолом во избежание налогов и обойти западные санкции, наложенные на Российскую Федерацию за вторжение в Украину.

Ранее мы писали, что Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине и намекнул на переговоры с Россией.

США
российские войска
Китай
Энтони Блинкен
Россия

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