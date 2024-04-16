Сі Цзіньпін закликав Захід не допомагати Україні та натякнув на переговори з Росією — ЗМІ

Олаф Шольц та Сі Цзіньпін. Фото: AFP

Під час переговорів між главами Китаю та Німеччини у Пекіні, глава Китаю Сі Цзіньпін закликав Захід утриматися від надання озброєння Україні та натякнув на необхідність переговорів з Росією. А Олаф Шольц хоче, щоб голова Китаю змусив Кремль зупинити війну.

Про це повідомляє видання Politico.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив з проханням до китайського лідера щодо впливу на Росію з метою припинення війни та виведення російських військ з України. Однак Сі Цзіньпін зауважив, що краще запросити Росію за стіл переговорів, а не провокувати загострення ситуації, використовуючи китайський евфемізм "Не підливати масло у вогонь".

Під час зустрічі обидва лідери обговорили ситуацію в Україні та шляхи досягнення миру в Україні. Варто зауважити, що китайський керівник Сі Цзіньпін не висловив підтримки стосовно санкцій проти Росії, які вводить Захід у зв'язку з військовою кампанією Кремля на Україні.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив робочий візит до Китаю. Під час зустрічі з президентом КНР Сі Цзіньпіном у вівторок, 16 квітня, вони обговорили війну в Україні.

Також президент США Джо Байден під час телефонної розмови із Сі Цзіньпіном заявив про впевненість у тому, що Китай надає РФ військову підтримку для ведення бойових дій проти України.