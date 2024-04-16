Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине и намекнул на переговоры с Россией — СМИ

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Фото: AFP

Во время переговоров между главами Китая и Германии в Пекине глава Китая Си Цзиньпин призвал Запад воздержаться от предоставления вооружения Украине и намекнул на необходимость переговоров с Россией. А Олаф Шольц хочет, чтобы глава Китая заставил Кремль остановить войну.

Об этом сообщает издание Politico.

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Встреча Шольца и Си Цзиньпина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с просьбой к китайскому лидеру о влиянии на Россию с целью прекращения войны и вывода российских войск из Украины. Однако Си Цзиньпин заметил, что лучше пригласить Россию за стол переговоров, а не провоцировать обострение ситуации, используя китайский эвфемизм "Не подливать масло в огонь".

В ходе встречи оба лидера обсудили ситуацию в Украине и пути достижения мира в Украине. Следует отметить, что китайский руководитель Си Цзиньпин не выразил поддержки санкций против России, которые вводит Запад в связи с военной кампанией Кремля на Украине.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил рабочий визит в Китай. В ходе встречи с президентом КНР Си Цзиньпином во вторник, 16 апреля, они обсудили войну в Украине.

Также президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил об уверенности в том, что Китай оказывает РФ военную поддержку для ведения боевых действий против Украины.