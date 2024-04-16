Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине и намекнул на переговоры с Россией — СМИ arrow

Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине и намекнул на переговоры с Россией — СМИ

16 апреля 2024 23:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине и намекнул на переговоры с Россией - СМИ
Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Фото: AFP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во время переговоров между главами Китая и Германии в Пекине глава Китая Си Цзиньпин призвал Запад воздержаться от предоставления вооружения Украине и намекнул на необходимость переговоров с Россией. А Олаф Шольц хочет, чтобы глава Китая заставил Кремль остановить войну.

Об этом сообщает издание Politico.

Читайте также:

Встреча Шольца и Си Цзиньпина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с просьбой к китайскому лидеру о влиянии на Россию с целью прекращения войны и вывода российских войск из Украины. Однако Си Цзиньпин заметил, что лучше пригласить Россию за стол переговоров, а не провоцировать обострение ситуации, используя китайский эвфемизм "Не подливать масло в огонь".

В ходе встречи оба лидера обсудили ситуацию в Украине и пути достижения мира в Украине. Следует отметить, что китайский руководитель Си Цзиньпин не выразил поддержки санкций против России, которые вводит Запад в связи с военной кампанией Кремля на Украине.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил рабочий визит в Китай. В ходе встречи с президентом КНР Си Цзиньпином во вторник, 16 апреля, они обсудили войну в Украине.

Также президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил об уверенности в том, что Китай оказывает РФ военную поддержку для ведения боевых действий против Украины.

Германия
Китай
Украина
Олаф Шольц
Си Цзиньпинь
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю