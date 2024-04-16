Сі Цзіньпін запропонував план для завершення війни в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив робочий візит до Китаю. Під час зустрічі з президентом КНР Сі Цзіньпіном у вівторок, 16 квітня, вони обговорили війну в Україні.
Про це пише Xinhua.
Відновлення миру в Україні
Відомо, що китайський лідер запропонував чотири принципи, аби "не допустити виходу російсько-української війни з-під контролю та якомога швидше відновити мир".
Згідно з планом Сі Цзіньпіна сторони повинні:
- надавати пріоритет підтримці миру й стабільності та утримуватися від пошуку егоїстичних вигод;
- сприяти охолодженню ситуації, а не підливати масла у вогонь;
- створити умови для відновлення миру та утриматися від подальшого загострення напруженості;
- сприяти зменшенню негативного впливу на світову економіку та утримуватися від підриву стабільності глобальних промислових і ланцюгів поставок.
Президент Китаю наголосив, що його країна не є стороною конфлікту й не бере безпосередньої участі у війні проти України, однак постійно сприяє мирним переговорам у свій спосіб.
Сі зазначив, що взаємовигідна співпраця з Китаєм є "не ризиком, а гарантією стабільності двосторонніх відносин і можливістю створити майбутнє".
За його словами, КНР також підтримує проведення міжнародної мирної конференції, яку визнають як Росія, так і Україна, і на якій будуть обговорені всі мирні плани.
Нагадаємо, метою візиту Шольца до Китаю є зміцнення зв'язків та усунення розбіжностей у питаннях, включаючи торговельну практику КНР та підтримку Росії.
Також президент США Джо Байден під час телефонної розмови із Сі Цзіньпіном заявив про впевненість у тому, що Китай надає РФ військову підтримку для ведення бойових дій проти України.
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