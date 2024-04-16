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Си Цзиньпин предложил план по завершению войны в Украине

16 апреля 2024 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Си Цзиньпин предложил план по завершению войны в Украине
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Flickr
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Канцлер Германии Олаф Шольц совершил рабочий визит в Китай. В ходе встречи с президентом КНР Си Цзиньпином во вторник, 16 апреля, они обсудили войну в Украине.

Об этом пишет Xinhua.

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Известно, что китайский лидер предложил четыре принципа, чтобы "не допустить выхода российско-украинской войны из-под контроля и как можно скорее восстановить мир".

Согласно плану Си Цзиньпина стороны должны:

  • предоставлять приоритет поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска эгоистических выгод;
  • способствовать охлаждению ситуации, а не подливать масла в огонь;
  • создать условия для восстановления мира и удержаться от дальнейшего обострения напряженности;
  • способствовать уменьшению негативного влияния на мировую экономику и удерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных и цепей поставок.

Президент Китая подчеркнул, что его страна не является стороной конфликта и не принимает непосредственного участия в войне против Украины, однако постоянно способствует мирным переговорам своим способом.

Си отметил, что взаимовыгодное сотрудничество с Китаем является "не риском, а гарантией стабильности двусторонних отношений и возможностью создать будущее".

По его словам, КНР также поддерживает проведение международной мирной конференции, которую признают как Россия, так и Украина, и на которой будут обсуждены все мирные планы.

Напомним, целью визита Шольца в Китай является укрепление связей и устранение разногласий по вопросам, включая торговую практику КНР и поддержку России.

Также президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил об уверенности в том, что Китай оказывает РФ военную поддержку для ведения боевых действий против Украины.

Китай
Олаф Шольц
Си Цзиньпинь
война в Украине
Россия

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