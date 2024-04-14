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Шольц розпочав триденний візит до Китаю — що планується

14 квітня 2024 11:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шольц розпочав триденний візит до Китаю — що планується
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочав триденний візит до Китаю. Під час цієї поїздки він зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 14 квітня.

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Візит Шольца до Китаю

Візит Шольца покликаний "зміцнити зв'язки з головним торговим партнером ФРН та усунути розбіжності з питань, включаючи торговельну практику Китаю та його підтримку Росії".

"Шольц, у складі делегації якої топменеджери кількох великих німецьких корпорацій, розпочав поїздку в південно-західному мегаполісі Чунцін. Також він відвідає Шанхай і Пекін", — зазначило видання.

Відомо, що під час цього турне Шольц зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном та прем'єром Лі Цяном.

Після прибуття канцлер засудив іранські удари по Ізраїлю "найрішучішим чином". За даними урядових джерел, під час польоту політик був у курсі подій на Близькому Сході.

14 квітня Шольц відвідає завод водневих паливних елементів німецької корпорації Bosch, привернувши увагу до галузі, в якій між Європою і Китаєм зростає напруженість.

Раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори у форматі відеозв'язку. Представники країн обговорили європейські ініціативи щодо військової підтримки України.

Шольц запевнив, що його країна не припинить підтримувати Україну у її боротьбі проти російських агресорів. Він закликав Захід продовжувати цю підтримку.

Німеччина
Китай
Олаф Шольц
Сі Цзіньпінь

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