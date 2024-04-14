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Шольц начал трехдневный визит в Китай — что планируется

14 апреля 2024 11:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шольц начал трехдневный визит в Китай — что планируется
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц начал трехдневный визит в Китай. В ходе этой поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 14 апреля.

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Визит Шольца в Китай

Визит Шольца призван "укрепить связи с главным торговым партнером ФРГ и устранить разногласия по вопросам, включая торговую практику Китая и его поддержку России".

"Шольц, в составе делегации которой топ-менеджеры нескольких крупных немецких корпораций, начал поездку в юго-западном мегаполисе Чунцин. Также он посетит Шанхай и Пекин", — отметило издание.

Известно, что во время турне Шольц встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и премьером Ли Цяном.

По прибытии канцлер осудил иранские удары по Израилю "самым решительным образом". По данным правительственных источников, во время полета политик находился в курсе событий на Ближнем Востоке.

14 апреля Шольц посетит завод водородных топливных элементов немецкой корпорации Bosch, привлекая внимание к отрасли, в которой растет напряженность между Европой и Китаем.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в формате видеосвязи. Представители стран обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.

Шольц заверил, что его страна не перестанет поддерживать Украину в борьбе против российских агрессоров. Он призвал Запад продолжать эту поддержку.

Германия
Китай
Олаф Шольц
Си Цзиньпинь

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