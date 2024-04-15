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РФ і Китай торгують міддю під виглядом брухту, щоб уникнути санкцій, — Reuters

15 квітня 2024 12:42
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РФ і Китай торгують міддю під виглядом брухту, щоб уникнути санкцій, — Reuters
Китайські вантажівки, що перевозять мідь та інші товари. Фото: REUTERS/Carlos Barria
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська мідна компанія та китайські фірми торгують новими мідними рулонами, замаскованими під металобрухт, щоб уникнути податків та обійти західні санкції, накладені на Російську Федерацію за вторгнення в Україну. Після запровадження обмежень США у лютому 2022 року Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство з'ясували, що посередник у віддаленому сіньцзян-уйгурському районі подрібнював мідні рулони, щоб її було важко відрізнити від брухту. Це дозволило експортерам і імпортерам отримувати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту та нового металу.

Зазначається, що в грудні російське експортне мито на мідну катанку становило 7%, що нижче за 10% митного збору на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай обкладається податком у 4%, а імпорт російського брухту не стягується.

Продажі нового металу під виглядом брухту, що почалися в грудні, відображаються в розбіжності між китайськими і російськими даними. Так, дані китайської митниці показали, що країна закупила значно більше мідного брухту в Росії з грудня, тоді як російські цифри показали, що кількість брухту, експортованого до найбільшого торгового партнера країни, була незначною. 

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У відповідь на запит Reuters про розбіжності російська митниця повідомила, що "федеральна митна служба тимчасово не надає дані про зовнішню торгівлю". Відтак, відомство перестало публікувати дані про торгівлю у квітні 2022 року, незадовго після вторгнення Росії в Україну. Відтоді ринок покладався на комерційних постачальників.

"Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно Управління з контролю над іноземними активами  Міністерства фінансів США ввів заборону на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Проте метали з РФ, вироблені до 13 квітня 2024 року, не підпадають під ці обмеження.

Крім того, США запровадили експортні обмеження проти компаній із РФ, Китаю та ОАЕ.

санкції проти Росії
Китай
торгівля
мідь

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