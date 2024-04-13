США та Велика Британія наклали санкції на імпорт російських металів

Виробничий процес на металургійному заводі. Ілюстративне фото: dpa

Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів заборону на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Метали з РФ, вироблені до 13 квітня 2024 року, не підпадають під обмеження.

Про це стало відомо з офіційного сайту відомства у п'ятницю, 12 квітня.

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Згідно з опублікованим рішенням, імпорт і ввезення в США вказаних металів з Росії заборонено, за винятком деяких випадків, що передбачені законодавством, а також у разі наявності спеціальної ліцензії або дозволу від OFAC. Метали, видобуті до 13 квітня 2024 року, не входять у сферу дії цих обмежень.

Додатково, світовим металевим біржам заборонено приймати метали з Росії. Американським компаніям тепер не дозволяється здійснювати операції з російськими металами, включаючи їх експорт та реекспорт.

Велика Британія, яка вже ввела обмеження на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю у 2023 році, приєдналася до санкцій проти торгових платформ. Це рішення вплине на Лондонську металеву біржу (LME) та Чиказьку товарну біржу (CME).

"Ухваливши ці заходи цілеспрямовано та відповідально, ми скоротимо доходи Росії, захистивши при цьому наших партнерів та союзників від небажаних побічних ефектів", — зазначено у заяві міністра фінансів США Джанет Єллен.

Міністерство фінансів Великої Британії вказало, що під терміном "російське походження" розуміється будь-який товар, що походить з Росії, включаючи "суттєво перетворений на товар іноземного виробництва".

За оцінками британського Мінфіну, санкції Вашингтона та Лондона спрямовані на обмеження імпорту на суму близько 40 мільярдів доларів. Велика Британія вважає, що можливість торгувати наявними запасами російського металу на світових біржах допоможе знизити ризики для стабільності ринку.

Нагадаємо, що США запровадили експортні обмеження проти компаній із РФ, Китаю та ОАЕ.

Раніше ми писали, що уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії у п'ятницю, 5 квітня.