США и Великобритания наложили санкции на импорт российских металлов

Производственный процесс на металлургическом заводе. Иллюстративное фото: dpa

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля. Металлы из РФ, произведенные до 13 апреля 2024 г., не подпадают под ограничения.

Об этом стало известно с официального сайта ведомства в пятницу, 12 апреля.

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Согласно опубликованному решению, импорт и ввоз в США указанных металлов из России запрещен, за исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством, а также в случае наличия специальной лицензии или разрешения от OFAC. Металлы, добытые до 13 апреля 2024 г., не входят в сферу действия этих ограничений.

Дополнительно мировым металлическим биржам запрещено принимать металлы из России. Американским компаниям теперь не разрешается совершать сделки с российскими металлами, включая их экспорт и реэкспорт.

Великобритания, которая уже ввела ограничения на импорт российского алюминия, меди и никеля в 2023 году, присоединилась к санкциям против торговых платформ. Это решение повлияет на Лондонскую металлическую биржу (LME) и Чикагскую товарную биржу (CME).

"Приняв эти меры целенаправленно и ответственно, мы сократим доходы России, защитив при этом наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов", — говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

Министерство финансов Великобритании указало, что под термином "российское происхождение" понимается любой товар, происходящий из России, включая "существенно превращенный на товар иностранного производства".

По оценкам британского Минфина, санкции Вашингтона и Лондона направлены на ограничение импорта на сумму около 40 миллиардов долларов. Великобритания считает, что возможность торговать имеющимися запасами российского металла на мировых биржах поможет снизить риски стабильности рынка.

Напомним, что США ввели экспортные ограничения против компаний из РФ, Китая и ОАЭ.

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