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РФ и Китай торгуют медью под видом металлолома, чтобы избежать санкций, — Reuters

15 апреля 2024 12:42
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РФ и Китай торгуют медью под видом металлолома, чтобы избежать санкций, — Reuters
Китайские грузовики, перевозящие медь и другие товары. Фото: REUTERS/Carlos Barria
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российская медная компания и китайские фирмы торгуют новыми медными рулонами, замаскированными под металлолом, чтобы избежать налогов и обойти западные санкции, наложенные на Российскую Федерацию за вторжение в Украину. После введения ограничений США в феврале 2022 года Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство выяснили, что посредник в отдаленном синьцзян-уйгурском районе измельчал медные рулоны, чтобы его было трудно отличить от металлолома. Это позволило экспортерам и импортерам получать прибыль от разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

Отмечается, что в декабре российская экспортная пошлина на медную катанку составляла 7%, что ниже 10% таможенной пошлины на металлолом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом в 4%, а импорт российского металлолома не взимается.

Начавшиеся в декабре продажи нового металла под видом металла отражаются в расхождении между китайскими и российскими данными. Так, данные китайской таможни показали, что страна закупила значительно больше медного металла у России с декабря, тогда как российские цифры показали, что количество металлолома, экспортируемого к крупнейшему торговому партнеру страны, было незначительным.

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В ответ на запрос Reuters о разногласиях российская таможня сообщила, что "федеральная таможенная служба временно не предоставляет данные о внешней торговле". Следовательно, ведомство перестало публиковать данные о торговле в апреле 2022 года, незадолго после вторжения России в Украину. С этого времени рынок возлагался на коммерческих поставщиков.

"Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против России за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля. Однако металлы из РФ, произведенные до 13 апреля 2024 г., не подпадают под эти ограничения.

Кроме того, США ввели экспортные ограничения против компаний из РФ, Китая и ОАЭ.

санкции против России
Китай
торговля
медь

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