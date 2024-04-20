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Госсекретарь США Блинкен посетит Китай — хочет поговорить с Си об Украине

20 апреля 2024 23:02
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Бригадир София
редактор
Госсекретарь США Блинкен посетит Китай — хочет поговорить с Си об Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует совершить визит в Китай . Известно, что он пройдет с 24 по 26 апреля.

Об этом стало известно с сайта Госдепа США в субботу, 20 апреля.

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Блинкен проведет встречи с руководством КНР в Шанхае и Пекине, чтобы обсудить широкий спектр вопросов, включающих двусторонние отношения, региональные проблемы и глобальные вызовы, такие как ситуация на Ближнем Востоке, война России с Украиной, проблемы трансграничного потока и ситуация в Южнокитайском море.

В ведомстве добавили, что во время визита Блинкен также сосредоточится на прогрессе в выполнении договоренностей, достигнутых президентами Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Вудсайде в ноябре, касающихся возобновления сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, военных связей, развития искусственного интеллекта.

В Госдепе США заявили, что Блинкен подчеркнет необходимость ответственного подхода к конкуренции между США и КНР даже в сферах, где существуют разногласия между странами.

Напомним, что Блинкен подверг критике Китай за поддержку российской оборонной промышленности.

Ранее мы писали, что Си Цзиньпин призвал Запад не помогать Украине и намекнул на переговоры с Россией.

США
Китай
Энтони Блинкен
Украина
Си Цзиньпинь

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