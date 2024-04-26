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Блинкен во время встречи с Си Цзиньпином призывал Китай воздержаться от помощи РФ

26 апреля 2024 15:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Блинкен во время встречи предупредил Си Цзиньпина о необходимости воздержаться от помощи РФ
Энтони Блинкен и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал Китай воздержаться от сотрудничества с Россией и помощи ей в войне против Украины.

Об этом сообщает издание Reuters в пятницу, 26 апреля.

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Блинкен заявил, что Китай является ведущим поставщиком станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая имеет решающее значение для производства боеприпасов и ракетного топлива, а также других товаров двойного назначения, которые использует Москва для наращивания своей оборонной промышленной базы.

"Я снова выразил нашу серьезную обеспокоенность тем, что КНР поставляет компоненты, питающие жестокую агрессивную войну России против Украины", — сказал Блинкен.

Блинкен не ответил на вопрос о том, введет ли Вашингтон санкции из-за поддержки Китаем России.

Во время визита в Китай Блинкен также выразил обеспокоенность по поводу экономического развития КНР. 

Как сообщалось, Блинкен проведет встречи с руководством КНР в Шанхае и Пекине для обсуждения широкого спектра вопросов, включающих двусторонние отношения, региональные проблемы, а также войну России против Украины.

Ранее госсекретарь США подверг критике Китай за поддержку российской оборонной промышленности.

США
Китай
Энтони Блинкен
Си Цзиньпинь
война в Украине

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