Зеленський зустрівся із Столтенбергом — головні теми розмови

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський. Архівне фото: ОП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 29 квітня, прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і обговорив військову допомогу нашій державі, підготовку до липневого саміту НАТО та взаємодію України з країнами-союзниками.

Про це лідери поговорили на спільній пресконференції, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Столтенберг 29 квітня втретє за час повномасштабної війни приїхав до України з робочим неоголошеним візитом. Під час пресконференції лідери обговорили три ключові пункти:

військову допомогу Україні від країн НАТО (зокрема, системи ППО, боєприпаси та артилерійську зброю). В рамках цього Альянс сформує спецфонд допомоги Україні на 100 млрд євро на п'ять років;

підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні;

взаємодію України із союзниками в оборонній сфері.

Під час своєї промови генсек заявив, що 99% всієї військової допомоги Україна отримує саме від НАТО і цьогоріч, окрім 61 млрд доларів від США, наша держава ще отримає:

допомогу на 1 млрд євро від Великої Британії,

системи Patriot від Німеччини,

4 млрд дол від Нідерландів

"Крім того, інші країни НАТО теж шукають, чим можуть допомогти Україні і скоро ми очікуємо на нові оголошення", — йдеться у заяві Столтенберга.

Що стосується членства України в НАТО, то генсек сказав, що ми обов'язково вступимо в Альянс, коли для цього "настане належний час". Водночас для цього потрібно досягти згоди з іншими 32 країнами НАТО. За його словами, під час липневого саміту цього не станеться.

Нагадаємо, нещодавно Столтенберг наголосив на важливості підтримки України через російську агресію. За його словами, це є також внеском у безпеку самих країн трансатлантичної спільноти.

Він також підкреслив, що схвалення пакета допомоги Конгресом США не було запізнілим, але затримка все ж мала реальні наслідки для фронту в Україні.