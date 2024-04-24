У НАТО наголосили на важливості підтримки України через агресію Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості підтримки України через російську агресію. За його словами, це є також внеском у безпеку самих країн трансатлантичної спільноти.

Про це Єнс Столтенберг сказав в день, коли Конгрес США схвалив виділення на допомогу Україні 61 мільярдів доларів, передає "Голос Америки".

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"Реальність така, що мати агресивного сусіда коштує дорого, а ми маємо дуже агресивного сусіда. Ми не можемо втекти від цієї ціни", — заявив Столтенберг.

Того ж дня Велика Британія заявила, що додає 617 млн доларів до своєї програми підтримки України. Ця сума доведе загальну допомогу для Києва у цьому фінансовому році до 3,7 млрд доларів.

Відповідаючи на зауваження журналістів про необхідність західним країнам витрачати сотні мільярдів на підтримку України протягом можливо десяти років, Єнс Столтенберґ відзначив, що допомога українському народу є також інвестицією в безпеку західних країн.

"Це добре для неї, це добре для нас і це фактично зменшує загальну вартість. Надаючи підтримку Україні, ми допомагаємо їй знищувати російські бойові можливості, які потенційно можуть бути загрозою для нас. Підтримка України — це не благодійність. Допомога Україні — це інвестиція у нашу власну безпеку", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, світові військові витрати протягом 2023 року зросли на 6,8% у порівнянні з попереднім роком. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також Столтенберг заявив про наслідки затримки з наданням військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Він підкреслив, що схвалення пакета допомоги Конгресом США не було запізнілим, але затримка все ж мала реальні наслідки для фронту в Україні.