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В НАТО отметили важность поддержки Украины из-за агрессии России

24 апреля 2024 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В НАТО отметили важность поддержки Украины из-за агрессии России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность поддержки Украины из-за российской агрессии. По его словам, это является также вкладом в безопасность самих стран трансатлантического сообщества.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в день, когда Конгресс США одобрил выделение на помощь Украине 61 миллиарда долларов, передает "Голос Америки".

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Помощь для Украины

"Реальность такова, что иметь агрессивного соседа стоит дорого, а мы имеем очень агрессивного соседа. Мы не можем убежать от этой цены", — заявил Столтенберг.

В тот же день Великобритания заявила, что добавляет 617 млн долларов к своей программе поддержки Украины. Эта сумма доведет общую помощь для Киева в этом финансовом году до 3,7 млрд долларов.

Отвечая на замечания журналистов о необходимости западным странам тратить сотни миллиардов на поддержку Украины в течение возможно десяти лет, Йенс Столтенберг отметил, что помощь украинскому народу также является инвестицией в безопасность западных стран.

"Это хорошо для нее, это хорошо для нас и это фактически уменьшает общую стоимость. Оказывая поддержку Украине, мы помогаем ей уничтожать российские боевые возможности, которые потенциально могут быть угрозой для нас. Поддержка Украины — это не благотворительность. Помощь Украине — это инвестиция в нашу собственную безопасность", — отметил Столтенберг.

Напомним, мировые военные расходы за 2023 год выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Также Столтенберг заявил о последствиях задержки по оказанию военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что одобрение пакета помощи Конгрессом США не было запоздалым, но задержка все же имела реальные последствия для фронта в Украине.

война
НАТО
россияне
военная помощь
Украина
Йенс Столтенберг

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