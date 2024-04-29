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Зеленский встретился со Столтенбергом — главные темы разговора

29 апреля 2024 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский встретился со Столтенбергом — главные темы разговора
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Архивное фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, прибыл с визитом в Киев. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил военную помощь нашему государству, подготовку к июльскому саммиту НАТО и взаимодействие Украины со странами-союзниками. 

Об этом лидеры поговорили на совместной пресс-конференции, сообщает корреспондент Новини.LIVE. 

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Столтенберг 29 апреля третий раз за время полномасштабной войны приехал в Украину с рабочим необъявленным визитом. В ходе пресс-конференции лидеры обсудили три ключевых пункта:

  • военную помощь Украине от стран НАТО (в частности, системы ПВО, боеприпасы и артиллерийское оружие). В рамках этого Североатлантический союз сформирует спецфонд помощи Украине на 100 млрд евро на пять лет;
  • подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле;
  • взаимодействие с союзниками в оборонной сфере.

В ходе своей речи генсек заявил, что 99% всей военной помощи Украина получает именно от НАТО и в этом году, кроме 61 млрд долларов от США, наше государство еще получит:

  • помощь на 1 млрд евро от Великобритании,
  • системы Patriot от Германии,
  • 4 млрд долл. от Нидерландов

"Кроме того, другие страны НАТО тоже ищут, чем могут помочь Украине и скоро мы ожидаем новых объявлений", — говорится в заявлении Столтенберга.

Что касается членства Украины в НАТО, то генсек сказал, что мы обязательно вступим в Альянс, когда для этого "настанет подходящее время". В то же время, для этого нужно достичь согласия с другими 32 странами НАТО. По его словам, во время июльского саммита этого не произойдет.

Напомним, недавно Столтенберг отметил важность поддержки Украины из-за российской агрессии. По его словам, это также вклад в безопасность самих стран трансатлантического сообщества.

Он также подчеркнул, что одобрение пакета помощи Конгрессом США не было запоздалым, но задержка все же имела реальные последствия для фронта в Украине.

Владимир Зеленский
НАТО
военная помощь
Йенс Столтенберг
война в Украине

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