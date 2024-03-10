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Глава УГКЦ Шевчук відреагував на скандальну заяву Папи Франциска про "білий прапор"

10 березня 2024 17:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Глава УГКЦ Шевчук відреагував на скандальну заяву Папи Франциска про "білий прапор"
Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Фото: УГКЦ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відреагував на слова Папи Римського Франциска про "білий прапор". Він наголосив, що в Україні ніхто не допускає навіть думки про те, щоб здатися.

Про це повідомили в УГКЦ у неділю, 10 березня.

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В Україні ніхто не збирається здаватися

"Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах...", — наголосив Шевчук.

Також очільник УГКЦ закликав Понтифіка приїхати до України та побачити власними очима, що тут відбувається.

Усім тим, хто не вірить у спроможність України вистояти, Святослав Шевчук порадив піти до сповіді.

"Це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", — зазначив глава УГКЦ.

Окремо Шевчук подякував вірянам з інших країн, які не припиняють молитися за перемогу України над російським загарбником.

Шевчук
Глава УГКЦ Святослав Шевчук Звертається до вірян. Фото: УГКЦ

Раніше ми повідомляли, що у Ватикані пояснили слова Папи Римського Франциска щодо "мужності підняти білий прапор". Цей образ використав у своєму запитанні журналіст, що проводив інтерв'ю, і Понтифік у своїй відповіді вклав у нього інший зміст. Він мав на увазі лише необхідність вести переговори.

Крім того, Папа Франциск закликав припинити війни у світі. Папа зауважив, що люди втомилися від бойових дій, які є "катастрофою для народів і поразкою для людства".

війна
скандал
Ватикан
Папа Римський
Україна
УГКЦ

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