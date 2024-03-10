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У Ватикані намагаються пояснити скандальну заяву Папи Франциска про "білий прапор"

10 березня 2024 13:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Ватикані намагаються пояснити скандальну заяву Папи Франциска про "білий прапор"
Папа Римський Франциск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Ватикані пояснили слова Папи Римського Франциска щодо "мужності підняти білий прапор". Цей образ використав у своєму запитанні журналіст, що проводив інтерв'ю, і Понтифік у своїй відповіді вклав у нього інший зміст. Він мав на увазі лише необхідність вести переговори.

Про це йдеться у заяві керівника пресслужби Ватикану Маттео Бруні у неділю, 10 березня.

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На тлі скандалу, що зчинився після розтиражованої заяви Папи Римського в інтерв'ю швейцарському телеканалу щодо "мужності білого прапора", у пресслужбі Ватикану виступили з роз'ясненням сказаного Понтифіком.

"Папа вжив термін "білий прапор", запропонований інтерв’юером, на позначення припинення бойових дій, перемир'я, досягнуте мужністю переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією", — наголосив Бруні.

У Ватикані запевнили, що цими словами Франциск лише хотів закликати до припинення вогню та початку переговорів.

Бруні також додав, що Понтифік лише повторив те, про що неодноразово говорив упродовж двох років повномасштабної агресії Росії проти України. Тобто вкотре підкреслив важливість діалогу проти "божевілля" війни та першочергової турботи про долю мирного населення.

Раніше ми повідомляли, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед злом не можна капітулювати. Світ має боротися з ним та йти до кінця, аж поки не відбудеться перемога.

Франциск закликав припинити війни у світі. Папа зауважив, що люди втомилися від бойових дій, які є "катастрофою для народів і поразкою для людства".

війна
Ватикан
Папа Римський
Україна
Росія

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