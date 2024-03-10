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В Ватикане пытаются объяснить скандальное заявление Папы Франциска о "белом флаге"

10 марта 2024 13:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ватикане пытаются объяснить скандальное заявление Папы Франциска о "белом флаге"
Папа Римский Франциск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ватикане объяснили слова Папы Римского Франциска о "мужестве поднять белый флаг". Этот образ использовал в своем вопросе проводивший интервью журналист и Понтифик в своем ответе вложил в него другое содержание. Он имел в виду только необходимость вести переговоры.

Об этом говорится в заявлении руководителя прессслужбы Ватикана Маттео Бруни в воскресенье, 10 марта.

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На фоне скандала, разразившегося после растиражированного заявления Папы Римского в интервью швейцарскому телеканалу о "мужестве белого флага", в пресс-службе Ватикана выступили с разъяснением сказанного Понтификом.

"Папа употребил термин "белый флаг", предложенный интервьюером, на обозначение прекращения боевых действий, перемирие, достигнутое мужеством переговоров. В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию , Папа четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", — подчеркнул Бруни.

В Ватикане заверили, что этими словами Франциск хотел лишь призвать к прекращению огня и началу переговоров.

Бруни также добавил, что понтифик лишь повторил то, о чем неоднократно говорил в течение двух лет полномасштабной агрессии России против Украины. То есть еще раз подчеркнул важность диалога против "безумия" войны и первоочередной заботы о судьбе мирного населения.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед злом нельзя капитулировать. Мир должен бороться с ним и идти до конца, пока не состоится победа.

Франциск призвал прекратить войны в мире. Папа отметил, что люди устали от боевых действий, являющихся "катастрофой для народов и поражением для человечества".

война
Ватикан
Папа Римский
Украина
Россия

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