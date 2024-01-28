Папа Римський зробив заяву про війни в світі

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS

Папа Римський Франциск закликав припинити війни у світі. За його словами, люди втомилися від битв, які Папа назвав "катастрофою для народів і поразкою для людства".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Папа Римський закликав припинити війни і проявити повагу до населення

Папа Франциск сьогодні, 28 січня провів щотижневу молитву на площі Святого Петра у Ватикані. Після цього він виголосив промову, у якій зробив заяву щодо світових військових конфліктів. Він закликав проявити повагу до цивільного населення країн, які перебувають в стані війни. Папа підкреслив, що громадяни втомилися від бойових дій на територіях їх держав, а також Франциск назвав війни "катастрофою для народів і поразкою для людства".

За його словами, потрібно надіслати гуманітарну допомогу до М’янми, а також він зробив акцент на тому, що потрібно поважати народ Близького Сходу. Папа Римський зауважив, що тутешнє населення сильно постраждало від конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС і з метою уникнення ще більшої кількості жертв серед цивільних потрібно припинити війну. У своїй промові понтифік згадав вторгнення Росії в Україну та страждання людей внаслідок цього.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що невибіркові удари по цивільному населенню є воєнним злочином. Він підкреслив, що війни в Україні та Газі є доказом цього.

Додамо, Папа Римський закликав не припиняти молитися за народи, що страждають від війни. У своїй промові першим він згадав "мученицький український народ".