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Папа Римский сделал заявление о войнах в мире

28 января 2024 19:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Папа Римский сделал заявление о войнах в мире
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Папа Римский Франциск призвал прекратить войны в мире. По его словам, люди устали от битв, которые Папа назвал "катастрофой для народов и поражением для человечества".

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Папа Римский призвал прекратить войны и проявить уважение к населению

Папа Франциск сегодня, 28 января, провел еженедельную молитву на площади Святого Петра в Ватикане. После этого он произнес речь, в которой сделал заявление о мировых военных конфликтах. Он призвал проявить уважение к гражданскому населению стран, находящихся в состоянии войны. Папа подчеркнул, что граждане устали от боевых действий на территориях их государств, а также Франциск назвал войны "крушением для народов и поражением для человечества".

По его словам, нужно направить гуманитарную помощь в Мьянму, а также он сделал акцент на том, что нужно уважать народ Ближнего Востока. Папа Римский отметил, что здешнее население сильно пострадало от конфликта между Израилем и ХАМАС и во избежание еще большего количества жертв среди гражданских следует прекратить войну. В своей речи понтифик упомянул вторжение России в Украину и страдания людей вследствие этого.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что невыборочные удары по гражданскому населению являются военным преступлением. Он подчеркнул, что войны в Украине и Газе являются доказательством этого.

Добавим, Папа Римский призвал не прекращать молиться о народах, страдающих войной. В своей речи первым он упомянул "мученический украинский народ".

война
ХАМАС
Папа Римский
Украина
мир
жертвы

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