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Президент Латвії відреагував на скандальну заяву Папи Римського про "капітуляцію Києва"

10 березня 2024 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Президент Латвії відреагував на скандальну заяву Папи Римського про "капітуляцію Києва"
Президент Латвії Едгарс Рінчевичс. Фото: ERR
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед злом не можна капітулювати. Світ має боротися з ним та йти до кінця, аж поки не відбудеться перемога.

Про це Едгарс Рінкевичс повідомив у Twitter в неділю, 10 березня.

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Світ не має капітулювати перед злом

Рінкевичс прокоментував слова Папи Римського Франциска, який закликав Україну капітулювати та підняти білий прапор, тому що саме переговори нібито є "проявом мужності". За словами глави Латвії, капітуляція — це не вихід і не можна підіймати білий прапор перед злом. Рінкевичс підкреслив, що зло має бути переможене.

"Мій недільний ранковий вислів: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", — наголосив Рінкевичс.

Наразі представники України жодним чином не коментувала слова понтифіка.

Скриншот допису Рінкевичса
Скриншот допису Рінкевичса

Нагадаємо, Папа Римський зробив неочікувану заяву щодо війни. Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ і при цьому наголосив, що Київ має "вести діалог під білим прапором".

На думку понтифіка, слово "переговори" викликає повагу. Папа пояснив, що коли стикаєшся з поразкою, важливо мати сміливість розпочати переговори та шукати вихід.

Раніше ми писали, що Франциск закликав припинити війни у світі. Папа зауважив, що люди втомилися від бойових дій, які є "катастрофою для народів і поразкою для людства".

війна
переговори
Папа Римський
Україна
Едгарс Рінкевичс
Росія

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