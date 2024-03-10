Президент Латвії відреагував на скандальну заяву Папи Римського про "капітуляцію Києва"
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед злом не можна капітулювати. Світ має боротися з ним та йти до кінця, аж поки не відбудеться перемога.
Про це Едгарс Рінкевичс повідомив у Twitter в неділю, 10 березня.
Світ не має капітулювати перед злом
Рінкевичс прокоментував слова Папи Римського Франциска, який закликав Україну капітулювати та підняти білий прапор, тому що саме переговори нібито є "проявом мужності". За словами глави Латвії, капітуляція — це не вихід і не можна підіймати білий прапор перед злом. Рінкевичс підкреслив, що зло має бути переможене.
"Мій недільний ранковий вислів: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", — наголосив Рінкевичс.
Наразі представники України жодним чином не коментувала слова понтифіка.
Нагадаємо, Папа Римський зробив неочікувану заяву щодо війни. Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ і при цьому наголосив, що Київ має "вести діалог під білим прапором".
На думку понтифіка, слово "переговори" викликає повагу. Папа пояснив, що коли стикаєшся з поразкою, важливо мати сміливість розпочати переговори та шукати вихід.
Раніше ми писали, що Франциск закликав припинити війни у світі. Папа зауважив, що люди втомилися від бойових дій, які є "катастрофою для народів і поразкою для людства".
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