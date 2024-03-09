Папа Римський запропонував Україні здатися та сісти за стіл переговорів із Росією

Папа Римський Франциск. Фото: АР

Папа Римський (Франциск) запропонував Україні мережу за стіл переговорів із РФ. Щобільше, вважає, що Україна має "мати мужність вести діалог під білим прапором".

Про це повідомило видання Reuters у суботу, 9 березня.

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Пропозиція Папи Римського

Папі Франциску поставили питання про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна має здатися через нездатність протистояти російським силам, і тими, хто стверджує, що це лише узаконить дії сильнішої сторони. У своїй відповіді понтифік використав термін "білий прапор".

Франциск відповів, що це одна з можливих інтерпретацій та визнав це. Однак він висловив думку, що справжня сила проявляється у здатності аналізувати ситуацію, дбати про людей та мати мужність розпочати переговори під білим прапором. Він також наголосив, що ці переговори мають проводитися за участю міжнародних держав.

"Я думаю, що найсильніший — це той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість під білим прапором і веде переговори", — повідомив Папа Римський.

На думку понтифіка, слово "переговори" саме собою викликає повагу. На його думку, коли стикаєшся з поразкою чи несприятливою ситуацією, важливо мати сміливість розпочати переговори та шукати вихід.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту.

Водночас в американському Інституті вивчення війни вважають, що заяви Росії про переговори — просто "інформаційна імітація", адже Кремль хоче "повної капітуляції України".