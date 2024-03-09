Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Папа Римський запропонував Україні здатися та сісти за стіл переговорів із Росією arrow

Папа Римський запропонував Україні здатися та сісти за стіл переговорів із Росією

9 березня 2024 20:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Папа Римський запропонував Україні здатися та сісти за стіл переговорів із Росією
Папа Римський Франциск. Фото: АР
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Папа Римський (Франциск) запропонував Україні мережу за стіл переговорів із РФ. Щобільше, вважає, що Україна має "мати мужність вести діалог під білим прапором".

Про це повідомило видання Reuters у суботу, 9 березня.

Читайте також:

Пропозиція Папи Римського

Папі Франциску поставили питання про його позицію щодо дебатів між тими, хто вважає, що Україна має здатися через нездатність протистояти російським силам, і тими, хто стверджує, що це лише узаконить дії сильнішої сторони. У своїй відповіді понтифік використав термін "білий прапор".

Франциск відповів, що це одна з можливих інтерпретацій та визнав це. Однак він висловив думку, що справжня сила проявляється у здатності аналізувати ситуацію, дбати про людей та мати мужність розпочати переговори під білим прапором. Він також наголосив, що ці переговори мають проводитися за участю міжнародних держав.

"Я думаю, що найсильніший — це той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість під білим прапором і веде переговори", — повідомив Папа Римський.

На думку понтифіка, слово "переговори" саме собою викликає повагу. На його думку, коли стикаєшся з поразкою чи несприятливою ситуацією, важливо мати сміливість розпочати переговори та шукати вихід.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту.

Водночас в американському Інституті вивчення війни вважають, що заяви Росії про переговори — просто "інформаційна імітація", адже Кремль хоче "повної капітуляції України".

переговори
Папа Римський
Україна
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського