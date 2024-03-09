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Папа Римский предложил Украине сдаться и сесть за стол переговоров с Россией

9 марта 2024 20:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Папа Римский предложил Украине сдаться и сесть за стол переговоров с Россией
Папа Римский Франциск. Фото: АР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Папа Римский (Франциск) предложил Украине сеть за стол переговоров с РФ. Более того, считает, что Украина должна "иметь мужество вести диалог под белым флагом".

Об этом сообщило издание Reuters в субботу, 9 марта.

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Предложение Папы Римского 

Папе Франциску задали вопрос о его позиции по отношению к дебатам между теми, кто считает, что Украина должна сдаться из-за неспособности противостоять российским силам, и теми, кто утверждает, что это лишь узаконит действия более сильной стороны. В своем ответе понтифик использовал термин "белый флаг".

Франциск ответил, что это одна из возможных интерпретаций, и признал это. Однако он выразил мнение, что настоящая сила проявляется в способности анализировать ситуацию, заботиться о людях и иметь мужество начать переговоры под белым флагом. Он также подчеркнул, что эти переговоры должны проводиться с участием международных государств.

"Я думаю, что самый сильный — это тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость под белым флагом и ведет переговоры", — сообщил Папа Римский.

По мнению понтифика, слово "переговоры" само по себе вызывает уважение. По его мнению, когда сталкиваешься с поражением или неблагоприятной ситуацией, важно иметь смелость начать переговоры и искать выход.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

 В то же время в американском Институте изучения войны считают, что заявления России о переговорах — просто "информационная имитация", ведь Кремль хочет "полной капитуляции Украины".

переговоры
Папа Римский
Украина
война в Украине
Россия

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