В ISW пояснили нові ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Федеральних зборах використовував риторику про переговори і "брязкання ядерною зброєю", аби привернути увагу Заходу до цієї промови та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Однак подібні заяви — "інформаційна імітація", адже він хоче "повної капітуляції України".

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час своєї промови Путін підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань "стратегічної стабільності" та продовжив покладати на Америку відповідальність за відсутність переговорів. Також він стверджував, якщо Штати хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

Водночас аналітики кажуть, що російський диктатор продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, які рівнозначні повній капітуляції нашої держави. Крім того, його дії спрямовані на послаблення та розвал НАТО, і Путін вважає, що це невіднятна частина національних інтересів Росії.

"Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, вдаючи зацікавленість у переговорах з метою сприяння превентивним поступкам Заходу щодо суверенітету та територіальної цілісності України", — вважають в ISW.

Путін також підкреслив, що Росія володіє зброєю, яка може вразити країни Заходу, і заявив, що ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може "знищити цивілізацію".

"Путін і російські офіційні особи часто посилаються на ядерні загрози, щоб вселити страх у західну аудиторію та послабити підтримку України Заходом. Кремль не взявся за будь-яку значну ескалацію у відповідь на надання Україні нових західних систем, і ISW продовжує оцінювати, що використання Росією ядерної зброї в Україні та за її межами вкрай малоймовірне", — думають аналітики.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО.

У відповідь на це Путін пригрозив ракетним ударом країнам, які відправлять свої війська в Україну. За його словами, Росія має далекобійну зброю, яка "дістане до їхніх територій".

Провідні представники німецького Бундестагу заявили, що західні країни не повинні дозволяти залякати себе президенту Росії. Там вважають, що метою погроз диктатора є припинення підтримки України.