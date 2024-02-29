У Бундестазі закликали не відступати перед погрозами Путіна

Бундестаг ФРН. Фото: picture-alliance/dp

Провідні представники німецького Бундестагу заявили, що західні країни не повинні дозволяти залякати себе президенту Росії Володимиру Путіну. Там вважають, що метою погроз диктатора є припинення підтримки України.

Про це пише DW у четвер, 29 лютого.

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"Мета його погроз полягає в тому, щоб західні держави припинили підтримувати Україну. Ми не повинні дозволяти себе залякувати", — заявив експерт із зовнішньої політики партії "Союз-90"/"зелені" Антон Хофрайтер.

Таку ж думку висловив експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген.

"Буде серйозною помилкою, якщо ми зробимо погрози Путіна мірилом наших дій", — сказав він.

Представник Бундестагу наголосив, що Путін сприйме за слабкість таку реакцію західних країн, що "спонукатиме його до нових погроз або застосування сили".

Він вважає, що президент РФ уже домігся крайньої ескалації конфлікту, тому використання ядерної зброї не варіант для нього. У такому разі Путін позбудеться свого найважливішого союзника — Китаю.

Водночас експерт із зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Нільс Шмід назвав залякування Путіна такими, що "не заслуговують на довіру".

"Сьогоднішня промова Путіна вкотре продемонструвала звичну картину загрозливих жестів на адресу Заходу, неймовірних погроз застосування ядерної зброї та одночасних обіцянок масштабного збільшення соціальних витрат", — зауважив він.

За словами Шміда, лідер РФ не має поняття щодо того, яким чином досягти "проголошених сьогодні внутрішньополітичних цілей".

Що відомо про погрози Путіна

Президент РФ під час щорічного звернення до Федеральних зборів пригрозив "трагічними наслідками" у разі відправлення іноземних військ на територію України.

Путін наголосив, що його країна має зброю, яка може вражати цілі на території західних країн, а тому їх заяви створюють реальну загрозу "конфлікту з використанням ядерної зброї" і "знищення цивілізації".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість відправки військ НАТО до України та що за цим стоїть.