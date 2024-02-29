В Бундестаге призвали не отступать перед угрозами Путина

Бундестаг ФРГ. Фото: picture-alliance/dp

Ведущие представители немецкого Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России Владимиру Путину. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.

Об этом пишет DW в четверг, 29 февраля.

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"Цель его угроз состоит в том, чтобы западные государства прекратили поддерживать Украину. Мы не должны позволять себя запугивать", — заявил эксперт по внешней политике партии "Союз-90"/"зеленые" Антон Хофрайтер.

Такое же мнение высказал эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза Норберт Реттген.

"Будет серьезной ошибкой, если мы сделаем угрозы Путина мерилом наших действий", — сказал он.

Представитель Бундестага подчеркнул, что Путин воспримет за слабость такую реакцию западных стран, что "будет побуждать его к новым угрозам или применению силы".

Он считает, что президент РФ уже добился крайней эскалации конфликта, поэтому использование ядерного оружия не вариант для него. В таком случае Путин избавится от своего важнейшего союзника — Китая.

В то же время эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Нильс Шмид назвал запугивание Путина "не заслуживающими доверия".

"Сегодняшняя речь Путина в очередной раз продемонстрировала привычную картину угрожающих жестов в адрес Запада, невероятных угроз применения ядерного оружия и одновременных обещаний масштабного увеличения социальных расходов", — отметил он.

По словам Шмида, лидер РФ не имеет понятия о том, каким образом достичь "провозглашенных сегодня внутриполитических целей".

Что известно об угрозах Путина

Президент РФ во время ежегодного обращения в Федеральное собрание пригрозил "трагическими последствиями" в случае отправки иностранных войск на территорию Украины.

Путин подчеркнул, что его страна имеет оружие, которое может поражать цели на территории западных стран, а потому их заявления создают реальную угрозу "конфликту с использованием ядерного оружия" и "уничтожению цивилизации".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Также в материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.