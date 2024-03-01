В ISW объяснили новые ядерные угрозы Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на Федеральном собрании использовал риторику о переговорах и "бряцании ядерным оружием", чтобы привлечь внимание Запада к этой речи и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Однако подобные заявления — "информационная имитация", ведь он хочет "полной капитуляции Украины".

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Во время своей речи Путин подтвердил свою притворную готовность к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам "стратегической стабильности" и продолжил возлагать на Америку ответственность за отсутствие переговоров. Также он утверждал, что если Штаты хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.

В то же время аналитики говорят, что российский диктатор продолжает преследовать максималистские цели в Украине, которые равнозначны полной капитуляции нашего государства. Кроме того, его действия направлены на ослабление и развал НАТО, и Путин считает, что это неотъемлемая часть национальных интересов России.

"В настоящее время Кремль проводит информационную операцию, изображая заинтересованность в переговорах с целью содействия превентивным уступкам Запада по суверенитету и территориальной целостности Украины", — считают в ISW.

Путин также подчеркнул, что Россия владеет оружием, которое может поразить страны Запада, и заявил, что эскалация Запада чревата возможным ядерным конфликтом, который может "уничтожить цивилизацию".

"Путин и российские официальные лица часто ссылаются на ядерные угрозы, чтобы внушить страх в западную аудиторию и ослабить поддержку Украины Западом. Кремль не взялся за какую-либо значительную эскалацию в ответ на предоставление Украине новых западных систем, и ISW продолжает оценивать, что использование Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно", — думают аналитики.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО.

В ответ Путин пригрозил ракетным ударом странам, которые отправят свои войска в Украину. По его словам, у России есть дальнобойное оружие, которое "достанет до их территорий".

Ведущие представители германского Бундестага заявили, что западные страны не должны позволять запугать себя президенту России. Там считают, что целью угроз диктатора является прекращение поддержки Украины.