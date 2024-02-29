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Путін пригрозив ракетним ударом країнам, які відправлять свої війська в Україну

29 лютого 2024 12:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін пригрозив ракетним ударом країнам, які відправлять свої війська в Україну
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив ракетним ударом по країнах, які направлять свої війська в Україну. За його словами, Росія має далекобійну зброю, яка "дістане до їхніх територій".

Про це президент Російської Федерації заявив під час виступу перед Федеральними зборами в Москві у четвер, 29 лютого.

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Путіну не сподобалось пропозиція французького президента Емманюеля Макрона про введення військ НАТО в Україну. Він заявив, що таке рішення "не позитивно вплине на ці країни".

"Згадайте попередні війни західних країн проти Росії. Але тепер наслідки для будь-яких можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. У нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території", — сказав диктатор. 

Російський президент додав, що це "реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а значить знищенням цивілізації".

Крім того, Путін пригрозив "незабаром" продемонструвати міжконтинентальні балістичні ракети РС-28 "Сармат". За словами очільника Кремля, стратегічні ядерні сили РФ наразі перебувають у стані повної бойової готовності.

Нагадаємо, нещодавно Макрон заявив, що не можна виключити  виправляння до України військових НАТО, щоправда, наразі щодо цього питання немає згоди. 

Президент України Володимир Зеленський не зміг дати розгорнутий коментар з приводу цієї заяви, адже не знає всіх деталей цього питання. Про це французький глава держави має розповісти під час візиту в Україну у березні. 

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

володимир путін
НАТО
ядерна зброя
військові
війна в Україні

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