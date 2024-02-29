Путин пригрозил ракетным ударом странам, которые отправят свои войска в Украину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил ракетным ударом по странам, которые направят свои войска в Украину. По его словам, у России есть дальнобойное оружие, которое "достанет до их территорий".

Об этом президент Российской Федерации заявил во время выступления перед Федеральным собранием в Москве в четверг, 29 февраля.

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Путину не понравилось предложение французского президента Эмманюэля Макрона о введении войск НАТО в Украину. Он заявил, что такое решение "не положительно отразится на этих странах".

"Вспомните предыдущие войны западных стран против России. Но теперь последствия для любых возможных интервентов будут гораздо трагичнее. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", — сказал диктатор.

Российский президент добавил, что это "реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".

Кроме того, Путин пригрозил "в скором времени" продемонстрировать межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат". По словам главы Кремля, стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности.

Напомним, недавно Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, в настоящее время по этому вопросу нет согласия.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог дать развернутый комментарий по поводу этого заявления, ведь не знает всех деталей этого вопроса. Об этом французский глава государства должен рассказать во время визита в Украину в марте.

В то же время Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.