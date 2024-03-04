В ISW объяснили, зачем РФ манипулирует "мирными переговорами"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Китай и Турция предлагают России и Украине переговорные площадки по прекращению войны. Однако в Кремле манипулируют этой темой для подрыва дальнейшей международной поддержки нашего государства.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и специальный представитель Китая по Евразии Ли Хиу встретились в Москве 2 марта, чтобы обсудить желание Китая способствовать мирным переговорам между Россией и Украиной. Чиновники отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без "учета ее интересов в сфере безопасности".

Галузин и Ли добавили, что западные и украинские "ультиматумы" и "форматы диалога" лишь "вредят перспективам урегулирования и не могут являться ее основой". Ожидается, что после встречи в России посетит Украину и другие страны ЕС.

В то же время, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду, что переговоры о прекращении огня в Украине "начнутся в ближайшее время" и что Турция считает, что "обе стороны достигли предела" того, чего они могут достичь военными средствами. Однако Россия категорически отвергает предложения Турции о переговорной площадке.

Российские официальные лица продолжают ложно обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на многочисленные публичные заявления России, которые предполагают или прямо заявляют, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной. В Кремле отмечают, что отсутствие диалога — вина нашего государства.

"ISW продолжает оценивать, что любые российские заявления, свидетельствующие о том, что Россия заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются очень вероятными попытками притворяться заинтересованными, чтобы побудить Запад пойти на упреждающие уступки по украинскому суверенитету и территориальной целостности и возложить груз переговоров на Украину и Запад", — считают аналитики.

Переговоры Украины с Россией — что нужно знать

Напомним, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

Ранее представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с учетом ситуации на фронте. Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

Аналитики ISW считают, что заявления России о переговорах — просто "информационная имитация", ведь Кремль хочет "полной капитуляции Украины".

А руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что главным и безоговорочным условием для начала переговоров с РФ должно быть освобождение всей оккупированной украинской территории с марта 2014 года.