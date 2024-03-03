У Туреччині заявили про необхідність проведення переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: euronews.com

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у війні, які розпочала Росія в Україні, сторони досягли максимальних результатів. Голова дипломатії переконаний, що між країнами має початися етап переговорів для припинення бойових дій окремо від питань окупації територій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Хакана Фідана на пресконференції за результатами Анталійського дипломатичного форуму.

Читайте також:

Між Україною та Росією має початися діалог для припинення вогню

Голова МЗС Туреччини вважає, що Україна та Росія досягли максимальних результатів у війні.

"Обидві сторони зараз, здається, досягли межі результатів, яких вони можуть домогтися воєнними засобами", — вказав Фідан.

Дипломат наголосив на важливості проведення переговорів між країнами для припинення бойових дій.

"Це не означає визнання окупації, але ми вважаємо, що настав час відокремити питання окупації та суверенітету (України — Ред.) від питання припинення вогню", — підкреслив міністр.

Окремо посадовець акцентував на тому, що Туреччина активно працює над припиненням війни в Газі до Рамадану. А також на пресконференції Фідан анонсував свій візит до США та зустріч з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова забезпечити переговори України та Росії. За його словами, діалог — це єдиний спосіб для припинення війни в Україні.

Натомість керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна допускає проведення перемовин з Росією, однак це відбудеться не зараз.