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В Турции заявили о необходимости проведения переговоров между Украиной и Россией

3 марта 2024 18:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Турции заявили о необходимости проведения переговоров между Украиной и Россией
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото: euronews.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в войне, начатой Россией в Украине, стороны достигли максимальных результатов. Глава дипломатии убежден, что между странами должен начаться этап переговоров для прекращения боевых действий отдельно от вопросов оккупации территорий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Хакана Фидана на пресс-конференции по результатам Анталийского дипломатического форума.

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Между Украиной и Россией должен начаться диалог для прекращения огня

Глава МИД Турции считает, что Украина и Россия добились максимальных результатов в войне.

"Обе стороны сейчас, кажется, достигли предела результатов, которых они могут добиться военными средствами", — указал Фидан.

Дипломат отметил важность проведения переговоров между странами для прекращения боевых действий.

"Это не означает признание оккупации, но мы считаем, что пора отделить вопросы оккупации и суверенитета (Украина. — Ред.) от вопроса прекращения огня", — подчеркнул министр.

Отдельно чиновник акцентировал на том, что Турция активно работает над прекращением войны в Газе до Рамадана. А также на пресс-конференции Фидан анонсировал свой визит в США и встречу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова обеспечить переговоры Украины и России. По его словам, диалог — это единственный способ для прекращения войны в Украине.

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украина допускает проведение переговоров с Россией, однако это произойдет не сейчас.

Турция
война
владимир путин
переговоры
Украина
Россия

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