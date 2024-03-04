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В ISW пояснили, навіщо РФ маніпулює "мирними переговорами"

4 березня 2024 07:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW пояснили, навіщо РФ маніпулює "мирними переговорами"
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Китай та Туреччина пропонують Росії та Україні переговорні майданчики для припинення війни. Однак у Кремлі маніпулюють цією темою для підриву подальшої міжнародної підтримки нашої держави.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

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Як Росія маніпулює темою переговорів з Україною

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хіу зустрілися в Москві 2 березня, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією та Україною. Урядовці зазначили, що "неможливо" обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії і без "врахування її інтересів у сфері безпеки". 

Галузін і Лі додали, що західні та українські "ультиматуми" і "формати діалогу" лише "шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути її основою". Очікується, що після зустрічі в Росії Лі відвідає Україну та інші країни ЄС.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив сподівання, що переговори про припинення вогню в Україні "почнуться найближчим часом" і що Туреччина вважає, що "обидві сторони досягли межі" того, чого вони можуть досягти військовими засобами. Однак Росія категорично відхиляє пропозиції Туреччини про переговорний майданчик. 

Російські офіційні особи продовжують неправдиво звинувачувати Україну та Захід у відсутності мирних переговорів між Росією та Україною, попри численні публічні заяви Росії, які припускають або прямо заявляють, що Росія не зацікавлена ​​у добросовісних мирних переговорах з Україною. У Кремлі наголошують, що відсутність діалогу — провина нашої держави. 

"ISW продовжує оцінювати, що будь-які російські заяви, які свідчать про те, що Росія зацікавлена ​​або завжди була зацікавлена ​​в мирних переговорах, є дуже ймовірними спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на попереджувальні поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності та покласти тягар переговорів на Україну та Захід", — вважають аналітики.

Переговори України з Росією — що потрібно знати

Нагадаємо, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту. 

Раніше представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною відбуватимуться з "урахуванням ситуації на фронті". Однак повернення анексованих територій навіть не обговорюватиметься.

Аналітики ISW вважають, що заяви Росії про переговори — просто "інформаційна імітація", адже Кремль хоче "повної капітуляції України".

А керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов наголосив, що головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з РФ має бути звільнення всієї окупованої української території від березня 2014 року.

Туреччина
Китай
володимир путін
переговори
військова допомога
війна в Україні

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