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Президент Латвии отреагировал на скандальное заявление Папы Римского о "капитуляции Киева"

10 марта 2024 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Президент Латвии отреагировал на скандальное заявление Папы Римского о "капитуляции Киева"
Президент Латвии Эдгарс Ринчевичс. Фото: ERR
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед злом нельзя капитулировать. Мир должен бороться с ним и идти до конца, пока не состоится победа.

Об этом Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter в воскресенье, 10 марта.

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Мир не должен капитулировать перед злом

Ринкевичс прокомментировал слова Папы Римского Франциска, призвавшего Украину капитулировать и поднять белый флаг, потому что именно переговоры якобы являются "проявлением мужества". По словам главы Латвии, капитуляция — это не выход и нельзя поднимать белый флаг перед злом. Ринкевичс подчеркнул, что зло должно быть побеждено.

"Мое воскресное утреннее выражение: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало", — подчеркнул Ринкевичс.

Представители Украины никак не комментировали слова понтифика.

Скриншот сообщения Ринкевичса
Скриншот поста Ринкевичса

Напомним, Папа Римский сделал неожиданное заявление по поводу войны. Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ и при этом подчеркнул, что Киев должен "вести диалог под белым флагом".

По мнению понтифика, слово "переговоры" вызывает уважение. Папа объяснил, что, когда сталкиваешься с поражением, важно иметь смелость начать переговоры и искать выход.

Ранее мы писали, что Франциск призвал прекратить войну в мире. Папа отметил, что люди устали от боевых действий, являющихся "катастрофой для народов и поражением для человечества".

война
переговоры
Папа Римский
Украина
Эдгарс Ринкевичс
Россия

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