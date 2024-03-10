Президент Латвии отреагировал на скандальное заявление Папы Римского о "капитуляции Киева"

Президент Латвии Эдгарс Ринчевичс. Фото: ERR

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что перед злом нельзя капитулировать. Мир должен бороться с ним и идти до конца, пока не состоится победа.

Об этом Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter в воскресенье, 10 марта.

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Ринкевичс прокомментировал слова Папы Римского Франциска, призвавшего Украину капитулировать и поднять белый флаг, потому что именно переговоры якобы являются "проявлением мужества". По словам главы Латвии, капитуляция — это не выход и нельзя поднимать белый флаг перед злом. Ринкевичс подчеркнул, что зло должно быть побеждено.

"Мое воскресное утреннее выражение: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало", — подчеркнул Ринкевичс.

Представители Украины никак не комментировали слова понтифика.

Скриншот поста Ринкевичса

Напомним, Папа Римский сделал неожиданное заявление по поводу войны. Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с РФ и при этом подчеркнул, что Киев должен "вести диалог под белым флагом".

По мнению понтифика, слово "переговоры" вызывает уважение. Папа объяснил, что, когда сталкиваешься с поражением, важно иметь смелость начать переговоры и искать выход.

Ранее мы писали, что Франциск призвал прекратить войну в мире. Папа отметил, что люди устали от боевых действий, являющихся "катастрофой для народов и поражением для человечества".